De Canadese premier Justin Trudeau bevestigt in Brussel de steun van zijn land aan de verdragsorganisatie NAVO. "Canada heeft steeds de oproep beantwoord", aldus de premier, die verwees naar onder andere het leiderschap dat Canada over een multinationale "battlegroup" heeft in Letland.

"Canada zal een betrouwbare partner van de NAVO blijven", klonk het nog. "De prioriteiten van de NAVO weerspiegelen die van Canada." Hij merkte wel ook op dat het Canadese beleid in Canada wordt gemaakt, voor de Canadezen.

Trudeau zal later deelnemen aan de 'speciale vergadering' van de NAVO met de andere staats- en regeringsleiders binnen de verdragsorganisatie. Onder andere de Amerikaanse president Donald Trump zal daarbij aanwezig zijn. "Ons werk in de NAVO wordt erkend door de Verenigde Staten", aldus Trudeau. "We werken nauw samen met de VS om zeker te zijn dat we individueel en collectief de juiste impact hebben in de wereld."