Bij de huiszoekingen zijn niet enkel "significante arrestaties" gebeurd. Volgens de politie zijn er ook ook andere "belangrijke elementen in het onderzoek" aangetroffen. Er staan bovendien nog huiszoekingen gepland in heel Manchester, en het onderzoek gaat de komende dagen dus onverminderd verder. In dat opzicht vindt de politie van Manchester de informatielekken in de Amerikaanse media bijzonder jammer.

"Die gelekte beelden hebben bij de betrokken families veel ophef en verdriet veroorzaakt", aldus de politie, die spreekt over "cruciale elementen voor het onderzoek". Intussen heeft de politie beslist om voorlopig geen informatie meer uit te wisselen met de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Premier May is van plan om de Amerikaanse president Trump hier vanmiddag over aan te spreken, op de NAVO-bijeenkomst in Brussel.