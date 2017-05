Sinds zijn aantreden zijn de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de VS in de koelkast beland. Trump juichte ook de brexit toe en liet meermaals verstaan dat hij de VS zou terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs.

"Mijn gevoel is dat we op veel gebieden overeenkwamen, zeker als het ging over de strijd tegen terrorisme", zo vatte Tusk na afloop samen. "Sommige kwesties blijven wel open, zoals klimaat en handel. En ik ben niet honderd procent zeker dat we kunnen zeggen dat we een gemeenschappelijk standpunt delen over Rusland", klonk het.

Behalve dan rond Oekraïne. Daar lijken de EU en de VS volgens Tusk wel "op dezelfde lijn" te zitten. De Europese Unie legt Rusland nog steeds economische sancties op na de annexatie van de Krim, intussen ruim drie jaar geleden. In het oosten van Oekraïne voeren pro-Russische rebellen ook nog steeds strijd tegen het regime in Kiev.

Hoe de sfeer was tijdens het gesprek, verklapte Tusk in zijn korte verklaring niet. Tijdens de obligate foto met hem, Trump en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had die laatste alvast zijn best gedaan om het ijs te breken met een mopje. Toen Tusk Trump eraan herinnerde dat de Europese Unie twee "presidenten" telt, wees de Luxemburger glimlachend naar zijn Poolse collega met de woorden "eentje te veel".

Voor het serieuzere werk schoven ook parlementsvoorzitter Antonio Tajani en EU-topdiplomate Federica Mogherini nog aan. Naast veiligheid en buitenlands beleid werd daarbij volgens Tusk nog gesproken over klimaat en de onderlinge handelsrelaties, maar meer details gaf hij niet.

Later op de dag neemt Trump deel aan de NAVO-bijeenkomst onder staats- en regeringsleiders waarop het nieuwe hoofdkwartier van de alliantie zal worden ingehuldigd. Voordien zit hij op de Amerikaanse ambassade in Brussel nog samen met de kersverse Franse president Emmanuel Macron. Vrijdag start op Sicilië bovendien een meeting van de G7, waar Trump Tusk, Juncker en Macron - en bijvoorbeeld ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel - al opnieuw zal aantreffen.