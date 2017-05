Stijn Vercruysse: "Dader was volgens ouders op het slechte pad geraakt"

In het Verenigd-Koninkrijk zijn er nu 4 mensen opgepakt, in het onderzoek naar de zware aanslag op de Manchester Arena. De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk een netwerk van terroristen actief is. Stijn Vercruysse lijst even op wat we al weten over de jonge dader.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Stijn Vercruysse: "Dader was volgens ouders op het slechte pad geraakt"

In het Verenigd-Koninkrijk zijn er nu 4 mensen opgepakt, in het onderzoek naar de zware aanslag op de Manchester Arena. De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk een netwerk van terroristen actief is. Stijn Vercruysse lijst even op wat we al weten over de jonge dader.