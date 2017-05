Hij maakt zich verschrikkelijk veel zorgen dat er nucleair materiaal in de handen van terroristen komt. "Het is de verantwoordelijkheid van elke staat ter wereld om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt", zegt hij. "Zij moeten ervoor zorgen dat hun materiaal zo veilig mogelijk bewaard wordt."

Toch is hij daar meer bezorgd dan ooit over: "Vroeger was het nooit duidelijk of we in dat geval spraken over nucleaire wapens dan wel over vuile bommen. Maar voor terroristen is het niet noodzakelijk om aan nucleaire wapens te geraken, nucleair materiaal volstaat. Zelfs materiaal van het laagste niveau volstaat om een volledige stad te laten ontploffen.

We hebben een database met veel data die aantoont dat er illegale handel over aan de gang is. En nucleair terrorisme kan ook zonder nucleair materiaal, maar door computerhacking. Hacking is een heel effectieve manier om nucleaire opslagplaatsen of kerncentrales schade toe te brengen."