De Britse premier Theresa May is niet van plan om het hierbij te laten. Ze zou de Amerikaanse president Trump deze namiddag op de NAVO-top even willen aanspreken over dit perslek. De informatie die de New York Times in handen heeft gekregen, is vertrouwelijke politie-informatie die beide landen in het kader van veiligheid al een tijdlang uitwisselen.

Omdat het lek vanuit de Amerikaanse veiligheidsdiensten zelf lijkt te komen, is het niet ondenkbaar dat de Britten zich na dit incident een pak minder open en welwillend zullen opstellen tegenover hun collega's. Minder dan 24 uur na de aanslag pakten Amerikaanse media ook al met de identiteit van de dader, iets wat de Britse veiligheidsdiensten in het belang van het onderzoek nog even voor zich wilden houden.