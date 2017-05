Na de val van Khaddafi is de vader van Abedi naar Libië getrokken en zou daar in contact zijn geweest met een van de militaire leiders die op het einde mee de strijd heeft gevoerd tegen Khaddafi, maar ook banden zou hebben met jihadisten. "Een terreurgroepering die een soort van kalifaat wil stichten in Noord-Afrika", zegt Vranckx. "We weten dat in de Libische gemeenschap in Manchester een jihadistische bommenexpert rondliep", gaat Vranckx voort. "Die man zou in Libië een groepering hebben geleid met 200 à 300 militanten en zou bovendien betrokken zijn bij de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi."

Salman Abedi zou bovendien nog enkele dagen voor de aanslag in Libië zijn geweest. "Wat is hij ginder gaan doen? Met wie heeft hij gesproken? Heeft hij daar zijn laatste instructies gekregen", vraagt Vranckx zich af. "Het hele probleem van mensen die hier worden geboren, naar ginder trekken, daar radicaliseren en hier verkeerde dingen doen. Dat probleem kennen we."