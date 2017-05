Idealiter had Donald Trump al sinds zijn inauguratie in januari moeten rondgereden worden in de nieuwe versie van The Beast. De Amerikaanse autobouwer GM werkt sinds september 2014 aan de opvolger van de huidige presidentiële limousine, maar die zal nu pas dit najaar op de baan moeten bollen. Voorlopig moet Trump het dus stellen met de versie van zijn voorganger Obama uit 2009. Al zal het verschil tussen beide bolides volgens de Amerikaanse gespecialiseerde pers niet zo bijster groot zijn.

Details over de wagen worden geheimgehouden, maar de cijfers en de snufjes die min of meer bekend zijn over The Beast doen hoe dan ook de monden openvallen.