Donald en Melania Trump gaan Vaticaanstad binnen

De Amerikaanse president en zijn first lady gaan vergezeld van een indrukwekkende veiligheidsmacht. Iedereen houdt Trump en Franciscus tijdens hun ontmoeting in de gaten: wat zeggen ze tegen elkaar, en hoe is hun lichaamstaal? De mannen zijn zowat elkaars tegenpool: tijdens de campagne van Trump zei Franciscus dat iemand die muren wil bouwen, in plaats van bruggen, geen christen is. De pers krijgt hen binnen maar een kort moment te zien.

