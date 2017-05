Op de kandidatuur van de 52-jarige Tedros kwam in de laatste twee weken van de campagne heel wat kritiek omdat hij als minister van Gezondheid in Ethiopië drie cholera-epidemies toedekte. Tedros heeft de aantijgingen al ontkend.

De aantijgingen kwamen boven water via een prominente gezondheidsexpert, Lawrence Gostin, die ook optreedt als informeel adviseur van de Brit Nabarro, een van de tegenkandidaten van Tedros.

Gostin had verwezen naar de lange geschiedenis die Ethiopië heeft in het ontkennen van cholera-uitbraken, en dat terwijl ngo's alle moeite doen om ze in te dijken. Volgens Gostin had hij geen overleg gepleegd met Nabarro, maar kwam hij naar buiten met de beschuldigingen omdat hij vreesde dat de WHO zijn legitimiteit zou verliezen met Tedros aan het hoofd.

Tedros was Gezondheidsminister in Ethiopië van 2005 tot 2012. De uitbraken van 2006, 2009 en 2011 waren eigenlijk slechts gevallen van acute diarree in afgelegen gebieden waar labo-tests moeilijk zijn, aldus Tedros aan de New York Times. Ook een uitbraak van begin dit jaar wordt nog altijd diarree genoemd. Zonder bevestiging in het lab zijn ze niet van plan dat standpunt te wijzigen, maar over labtests beschikken de autoriteiten dus niet.

Verschillende media meldden de afgelopen jaren al dat Ethiopische ambtenaren druk uitoefenen op ngo's om het woord cholera te vermijden. Volgens bronnen bij de VN zou Ethiopië meer hulp gekregen hebben als het de waarheid zou vertellen. Landen hebben al vaker uitbraken van epidemies geminimaliseerd of toegedekt, omdat ze vrezen dat het een impact zou hebben op het toerisme of voedselexport.