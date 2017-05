Waarom er gisteravond geen extra geld kwam voor Griekenland? Dat komt volgens Schäuble omdat er geen overeenstemming was over de rol van het Internationaal Muntfonds (IMF) bij het Europese reddingsplan voor Griekenland en over de prognoses voor de Griekse economie.

Schäuble herhaalde het Duitse standpunt dat er weinig animo is voor een nieuwe kwijtschelding van Griekse schulden. Die schulden zijn niet de kern van het probleem, want Griekenland betaalt daar nu minder rente op dan de Bondsrepubliek, zei de minister.

Het echte probleem is dat de Griekse economie qua concurrentiekracht nog altijd ver achterop hinkt bij de andere Europese landen en het land nog altijd meer uitgeeft dan er geld binnenkomt.

Het is aan de Grieken om structurele maatregelen daartoe te treffen en wij helpen hen daarbij, aldus de minister. Hij ontkende dat hij een "hard beleid" voert tegenover Athene. Wel helpen we Griekenland, zelfs in die mate dat het Duitse hooggerechtshof zich vragen stelt over de risico' s die we daarbij lopen voor generaties van Duitse belastingbetalers.

Een grexit ligt niet op tafel, wij doen een inspanning en de volgende schijf noodhulp zal wel uitbetaald worden. Schäuble merkte ook op dat deze zomer in het licht zal staan van de Duitse verkiezingen. Of hij daarna nog minister van Financiën blijft, zal van dat resultaat afhangen, maar ik doe dit werk graag, liet Schäuble doorschemeren.