Kok zat gisteravond op het terras van zijn appartement in de buurt van de concertzaal. Rond 22.30 uur hoorde hij een luide knal, maar het duurde even voor hij besefte dat het om een aanslag ging. De jongeren en hun ouders die uit de zaal kwamen, werden opgevangen door omwonenden en hotels in de buurt.

Vandaag heerst er een dubbel gevoel in de stad, zegt Kok. "Enerzijds is het business as usual want de stad wil heel duidelijk een signaal geven dat ze niet zwicht voor terreur, anderzijds merk je wel dat iedereen beduusd is en eigenlijk niet verwachtte dat zo iets zou gebeuren in een stad als Manchester."

"Wat niet mee heeft geholpen is dat er een klein incident was in een winkelcentrum waar een man is opgepakt die zich vreemd gedroeg, waardoor het hele winkelcentrum is ontruimd. Dat zorgt voor een soort van naschok, na het drama van gisteravond. Op het werk reageerden de mensen met ongeloof en niet begrijpend dat zo iets vlak om de hoek gebeurt".

