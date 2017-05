Vercruysse: "Er zijn nogal wat tegenstrijdigheden in de opeising van IS"

In "Het journaal" geeft Stijn Vercruysse een laatste stand van zaken in het onderzoek over de aanslag in Manchester.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vercruysse: "Er zijn nogal wat tegenstrijdigheden in de opeising van IS"

In "Het journaal" geeft Stijn Vercruysse een laatste stand van zaken in het onderzoek over de aanslag in Manchester.