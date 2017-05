The Beatles zongen het zo liefelijk, "I want to hold your hand", en de president bedoelde het waarschijnlijk goed: de hand van de first lady vasthouden op de ladingsbaan in Tel Aviv (Israël). Helaas, Melania past voor het gebaar met een kordate tik.

Misschien nam ze gewoon wraak voor hun vreemde vertoning begin februari. Toen nam de first lady twee keer de hand van de president op de luchthaven van Palm Beach in Florida (zie beelden hieronder - helaas niet in onze app te zien). Maar... hij liet bliksemsnel los om te applaudisseren. "Typisch een alfamannetje", concludeerde een experte lichaamstaal in de Daily Mail.