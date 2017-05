Daarna ging het een klein beetje verder naar een andere wereld, die van Bethlehem in de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Trump werd er vriendelijk ontvangen door de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Net zoals gisteren in Israël beloofde Trump om zich in te zetten om Palestijnen en Israëli's opnieuw aan de tafel van vredesonderhandelingen te brengen. Drie jaar lang hebben die al niet meer direct met elkaar gepraat.

Echt concrete stappen kondigde Trump echter niet aan. Het grootste deel van zijn toespraak ging over de aanslag in Manchester en over het terrorisme in het algemeen. Het gaat om een walgelijke ideologie die volgens Trump volledig moet worden uitgeroeid. Hij herhaalde zijn oproep die hij in Saudi-Arabië maakte om de "losers" van terroristen uit de moskeeën en de samenleving van de moslims te bannen.

De Palestijnse president Abbas -die vorige week nog te gast was bij Trump in het Witte Huis- toonde zich verzoenend. Wij hebben geen probleem met het jodendom of met de joden, wel met de bezetting van ons land door hen, zei hij.