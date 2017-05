Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) benadrukte vooraf meermaals dat ons land deze beveiligingsoperatie perfect aankan. "We hebben al Amerikaanse presidenten op bezoek gehad, en met de NAVO-kantoren en de Europese instellingen in onze hoofdstad zijn we ook wel wat gewend. We nemen elke keer vergelijkbare veiligheidsmaatregelen en zijn dus niet aan ons proefstuk toe, zeker niet met het aanhoudende terreurniveau drie."

Toch is de specifieke context anders, nuanceert Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. "Voor de NAVO-top krijgen we in totaal 29 staatshoofden en regeringsleiders over de vloer. Deze keer hebben verschillende politici aparte vergaderingen op verschillende locaties, wat bijkomende veiligheidsmaatregelen vraagt. We moeten niet enkel de perimeters beveiligen, maar ook de verplaatsingen van de excellenties", legt ze uit. "En dat is het grote verschil met een gebruikelijke NAVO-top, waar de deelnemers vaak enkel in de hoofdkantoren bijeenkomen."