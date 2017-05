Even over 12 uur heeft May de pers toegesproken voor de deur van haar ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Ze noemde de aanslag in Manchester een van de ergste die ooit in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd. "Elke aanslag is laf, maar deze zeker omdat die kwetsbare en onschuldigen kinderen en jongeren in het vizier nam die de avond van hun leven hadden moeten beleven."

Volgens May hebben de politie en inlichtingendiensten al een goed idee van de identiteit van de dader, maar kunnen of willen ze die momenteel nog niet communiceren. Ze zei dat hij in zijn eentje een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing heeft gebracht in de buurt van een van de uitgangen van de Manchester Arena en dat hij daarbij zelf om het leven is gekomen. Op dit moment is het volgens haar nog onduidelijk of hij alleen handelde, dan wel of hij deel van een groep uitmaakte.

May bevestigde voorts dat 22 mensen om het leven zijn gekomen. Ze zei dat nog vele andere slachtoffers in een achttal ziekenhuizen in en rond Manchester zijn opgenomen, onder wie veel kinderen en jonge mensen. Velen onder hen zijn levensgevaarlijk gewond.