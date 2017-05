"Het allerbelangrijkste is om hierover te durven praten met je kind, en met veel empathie en begrip te reageren op hun vragen. Erken hun gevoelens: het is normaal dat ze boos, bang of verdrietig zijn. En zeg ook duidelijk dat je hier als ouder geen sluitend antwoord op hebt. Je gevoelens delen, dat kan al veel helpen", zegt Declerq in "De ochtend".

Declerq maakt een onderscheid tussen jonge kinderen en pubers. "Hoe jonger een kind, hoe meer het zoekt naar concrete antwoorden op zijn vragen. Zij willen de feiten kennen: wat er precies gebeurd is, en hoeveel mensen erbij betrokken zijn. Het is belangrijk om daar als ouder eerlijke antwoorden op te geven, zonder te veel in detail te gaan", legt ze uit.

"Tieners stellen eerder maatschappijkritische vragen over de context van de gebeurtenissen. Ook daar is het belangrijk om het gesprek aan te gaan, niet enkel thuis maar ook bijvoorbeeld in de klas. Voor hen komt een aanslag op een concert dicht bij hun leefwereld. Maak hen duidelijk dat ze zowel thuis als met hun vrienden erover kunnen praten. En dat ze vooral niet angstig binnen mogen blijven nu."