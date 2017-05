"De gebeurtenissen zijn amper te vatten. Twee weken geleden was ik nog in de Manchester Arena met mijn dochter. Het is een prachtige concertzaal, waar iedereen relatief dicht bij het podium staat, zelfs op het bovenste balkon", vertelt hij in de ochtendshow van Studio Brussel. "Ik heb alleen maar lof voor de manier waarop iedereen toen vlot in en uit de zaal geraakte. Heel raar dat net die zaal een doelwit is geworden van terreur."

De locatie van deze aanslag is volgens Daeninck bijzonder symbolisch. "Voor de rockmuziek is de scene in Manchester vanaf de jaren 70 enorm belangrijk geweest, met bands als Joy Division, The Smiths, The Stone Roses en Oasis. En om de zoveel jaar duikt er nieuw talent op. Je voelt in die stad overal de muziek, met tal van platenwinkels en concerten. Mensen leven er letterlijk van twee dingen: voetbal en muziek. Manchester is nu in zijn hart getroffen."