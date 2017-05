Auteur: Pieterjan Huyghebaert

Pieterjan Huyghebaert De aanslag in Manchester is de achtste van dit jaar in Europa. Het jaar is treurig begonnen met een schietpartij op een nachtclub in Istanbul. Daarna volgden onder meer een mesaanval in Londen, een bomaanslag in Sint-Petersburg en een aanslag met een truck in Stockholm. Een overzicht.