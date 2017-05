Ariana Grande, geboren op 26 juni 1993 in de Amerikaanse staat Florida, is vooral bij het jonge publiek enorm populair als actrice en als zangeres. Als tiener speelde ze mee in series op de jeugdzender Nickelodeon, in theater, in musicals en in films. In 2013 bracht ze haar debuutalbum "Yours Truly" uit, in 2014 volgde "My Everything", in 2016 "Dangerous Woman". Haar muziek is een combinatie van pop, r&b, funk, dance en hiphop.