Net na het concert van tieneridool Ariana Grande is er een explosie geweest in de Manchester Arena, de grootste concerthal van Europa. "Ik was aan de deuren op mijn vrouw en dochter aan het wachten, toen de explosie me op de grond duwde", zegt een getuige telefonisch aan de BBC. "Heel het gebouw trilde. Toen ik recht stond, was ik mijn gezin kwijt. Ik heb mijn vrouw en dochter gezocht tussen de lichamen die op de grond lagen. Gelukkig heb ik ze later buiten de arena gevonden."

"We waren de zaal aan het verlaten doen ik de explosies hoorde", zegt een 15-jarige concertganger aan de BBC. "We zijn beginnen te lopen, mensen sloegen in paniek en begonnen al schreeuwend in alle richtingen uit te rennen. Het was pure waanzin." Een andere ooggetuige zegt nagels en bouten gezien te hebben op de grond, wat mogelijk wijst op een spijkerbom. "Mijn vrouw lag gewond op de grond, mijn voet was aan het bloeden", voegt hij eraan toe.

