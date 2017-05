Melania Trump bezoekt kinderziekenhuis

De Amerikaanse first lady Melania Trump heeft er een drukke dag opzitten. Vandaag bezocht ze in Jeruzalem onder meer een ziekenhuis, dat geldt als een voorbeeld voor het vreedzaam samenleven van Joden en Palestijnen. Ze had ook cadeautjes mee voor de kinderen: rugzakjes met puzzels en spelletjes. In ruil kreeg zij mooie kindertekeningen.

