Dat weinig mensen zo samenbrengt als een gemeenschappelijke vijand, lijkt de ondertoon te zijn van het bezoek van president Trump aan zowel Saudi-Arabië als Israël. Het sjiitische regime in Iran is daarbij de "grote boeman" die de krachten moet verenigen. Het gaat dan niet enkel om Iran, maar ook om de bondgenoten zoals de Syrische president Bashar al-Assad, de sjiitische militie Hezbollah in Libanon en de sjiitische Houthi's in Jemen.

Trump heeft in Israël nog eens herhaald dat hij nooit zal toelaten dat Iran kernwapens zal ontwikkelen. Toch heeft hij nog altijd geen aanstalten gemaakt om het akkoord dat de internationale gemeenschap -met inbegrip van de VS- vorig jaar met Iran gesloten heeft over het omstreden kernprogramma van dat land, naar de prullenmand te verwijzen. Het is ook niet duidelijk of dat zal gebeuren.

De pas herkozen -en relatief gematigde- Iraanse president Hassan Rouhani maakt zich blijkbaar nog niet veel zorgen. "Wij wachten tot de VS-regering intellectueel stabiel wordt. Ik hoop dat de regering zich inwerkt zodat we accurater kunnen oordelen over de leiders in Washington", liet Rouhani zich ontvallen op de Iraanse televisie. Of nog anders: "wait and see".