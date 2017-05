Vorige week liepen de gesprekken over de vorming van een nieuwe regering tussen VVD, CDA, D66 en LinksGroen op de klippen, omdat de standpunten van de partijen te ver uit elkaar lagen.

Exit LinksGroen dus en informateur Schippers probeert nu de ChristenUnie bij de formatie te betrekken. Maar het water tussen D66 en de ChristenUnie is zeer diep. D66-leider Alexander Pechtold heeft zich de afgelopen dagen verschillende keren zeer kritisch uitgelaten over een coalitie met de ChristenUnie en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft bij herhaling gezegd dat hij wil ingaan op een uitnodiging, maar dat de anderen daar wel heil in moeten zien.

Volgens Schippers hebben Pechtold en Segers haar verteld dat ze pas over een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen nadenken als alle andere varianten van tafel zijn. De informateur zei dat dat het geval is voor zover het om meerderheidskabinetten gaat. "Je moet het netjes aflopen en dat hebben we inmiddels gedaan. Alle andere meerderheidsvarianten zijn door een of meer partijen geblokkeerd."

Pechtold en Segers zullen de uitkomst morgen aan hun fractie voorleggen. Als dat groen licht oplevert, dan organiseert Schippers een verkennend gesprek tussen de vier partijen. Mocht dat niets opleveren dan blijft alleen de optie van een minderheidsregering met VVD, CDA en D66 over.