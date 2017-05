Netanyahu deed zijn duit in het zakje en liet zich ontvallen "dat de samenwerking tussen de Amerikaanse en Israëlische geheime diensten fantastisch is". Van enige irritatie over de "loslippigheid van Trump" -zoals de pers in de VS suggereert- was er bij Netanyahu niets te merken.

Aanleiding voor de heisa was het meedelen door Trump van gevoelige informatie over plannen voor terreuraanslagen door IS tijdens de ontvangst van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov onlangs in het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media kwam die informatie van de Israëlische geheime diensten en waren die boos omdat de info enkel bestemd was voor toplui van de regering in de VS en niet voor buitenstaanders.

De Europese bondgenoten waren dan weer ontevreden omdat de informatie eerst naar de Russen was gegaan en dan pas naar Europa.

De kwestie komt op een ogenblik dat er in Washington officiële onderzoeken zijn naar de contacten tussen Rusland en de campagnestaf van Donald Trump vorig jaar.

Als er daarover al boosheid is in Israël, dan liet premier Netanyahu daarvan vanavond niets merken. Officieel slaan beide landen de handen in elkaar om -samen met de soennitische Arabische landen- de groeiende invloed van het sjiitische regime in Iran in het Midden-Oosten in te dijken.