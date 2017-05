Dat zou echter niet gebeuren, want volgens een bron in Washington zou Michael Flynn dat weigeren. Hij zou zich beroepen op het 5e amendement van de grondwet waardoor een verdachte niet gedwongen kan worden om tegen zichzelf te getuigen.

Eerder had de advocaat van Flynn immuniteit voor zijn cliënt gevraagd tegen "oneerlijke vervolging" in ruil voor medewerking met het onderzoek. President Trump zelf had Flynn gevraagd om wel mee te werken, maar tegelijk had de president ook gesproken over "een heksenjacht" tegen hem en zijn medewerkers.

Michael Flynn werd in januari de nationale veiligheidsadviseur van president Trump, maar moest na drie weken ontslag nemen omdat hij tijdens de kiescampagne vorig jaar contacten had gehad met Russische diplomaten en dat verzwegen had. Flynn had ook nagelaten om te melden dat hij geld verdiend had via Russische media.

De kwestie kwam vorige week nog in een grotere stroomversnelling toen FBI-directeur James Comey door Trump ontslagen was nadat die een onderzoek was gestart naar contacten met Rusland. Daarop was een memo van Comey gelekt waarin zou staan dat Trump Comey gevraagd had om het onderzoek naar Flynn stop te zetten.