Het lijkt erop dat Donald Trump zijn boodschappen voor Iran wat op de leest schoeit van het land waar hij op bezoek is. Gisteren kapittelde hij Iran als sponsor van terreur op een top met islamitische leiders in Saudi-Arabië, wat bij de machthebbers in Riyad ongetwijfeld als muziek in de oren moet hebben geklonken.

Vandaag herhaalde hij in Israël dat Iran het terrorisme steunt, maar voegde hij eraan toe dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Dat laatste horen ze heel graag in de joodse staat, waar ze niet verlegen zitten om desnoods met geweld te verhinderen dat Iran aan kernwapens zou werken. Dat was trouwens de reden waarom de Israëlische luchtmacht in 1981 een raid uitvoerde op een Iraanse kerncentrale in aanbouw.

"Israëlische en Palestijnse kinderen verdienen het op te groeien in veiligheid, en hun dromen te volgen", aldus Donald Trump. "Onder de buren van Israël realiseert men zich meer en meer de gemeenschappelijkheid met Israël van de dreiging die van Iran uitgaat."

De Israëlische president Reuven Rivlin legde een verband met terreurgroep IS - nochtans een soennitische terreurgroep waarmee Iran geen uitstaans heeft - die hij verslagen wil zien. "Wij moeten ons kunnen geruststellen (...) niet in een nachtmerrie wakker te worden, met Iran, de groep IS en Hamas aan onze grenzen", aldus de Israëlische president. "Om te kunnen dromen, moeten wij ons ervan verzekeren dat Iran buiten onze grenzen is, buiten Syrië, buiten Libanon", aldus Rivlin. Dat IS in de eerste plaats soennitische broodheren (mogelijk ook, in Saudi-Arabië, nvdr.) heeft, vermeldde hij niet.

