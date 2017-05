België is de voorlaatste tussenstop op de allereerste buitenlandse reis van Donald Trump als Amerikaanse president. Trump breekt graag met tradities en deze trip is daarvan geen uitzondering. Volgens CNN heeft geen enkele van zijn voorgangers van de afgelopen halve eeuw zo lang -119 dagen- gewacht met een buitenlandse trip te maken. Los van zijn bijna wekelijkse uitstapjes naar zijn buitenverblijf in Mar-o-Lago is de Amerikaanse president vooral thuis gebleven. Zijn voorganger Obama ging een maand na zijn eedaflegging al langs in Canada. Alleen Lyndon B. Johnson stelde het langer uit, maar dat kwam vooral omdat zijn voorganger John F. Kennedy werd vermoord.

Bovendien is ook de eerste bestemming van Trump opvallend. De Republikein is de eerste Amerikaanse president sinds Jimmy Carter die voor zijn eerste buitenlandse reis niet naar buurland Mexico of Canada trekt. In plaats daarvan is Saudi-Arabië de eerste bestemming van Trump.