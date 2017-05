De presidentiële vlucht van Air Force One die vanmorgen is geland op de luchthaven Ben Gurion is in zekere zin baanbrekend, want het gaat om de eerste rechtstreekse vlucht tussen Saudi-Arabië en Israël. Een woordvoerder van de Israël Airport Authority zegt geen weet te hebben over rechtstreekse vluchten tussen beide landen in het verleden.

Bovendien mijden de luchtvaartmaatschappijen van beide landen ook het luchtruim van "dat andere land".

Dat heeft te maken met het feit dat Saudi-Arabië Israël niet als staat erkent en dat beide landen geen diplomatieke relaties onderhouden. Die gespannen verhouding heeft te maken met het ontstaan van de joodse staat zelf en het lot van de Palestijnen. Nochtans hebben beide landen in zekere zin ook hier en daar gelijklopende belangen, in verband met Iran bijvoorbeeld. Het soennitische regime in Riyad ziet het sjiitische regime in Teheran liever niet al te veel invloed in de regio krijgen, terwijl Iran en Israël gewoon gezworen vijanden zijn.