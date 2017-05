Netanyahu zei te hopen dat de reis van Trump een historische mijlpaal zal zijn voor de Israëlisch-Arabische verzoening. Hij zei diens engagement voor vrede te delen. Trump had het dan weer over de onbreekbare relatie tussen de VS en Israël.

Nochtans zijn de relaties tussen Washington en en Tel Aviv niet altijd even hecht geweest, zeker niet onder president Barack Obama, de voorganger van Trump. Ook het vredesproces in het Midden-Oosten ligt zo goed als stil, mede omdat Israël sinds kort weer woningen bouwt in de joodse kolonies in de bezette gebieden. Die kolonies zijn illegaal volgens het internationaal recht.

Trump heeft al te kennen gegeven het vredesproces nieuw leven te willen inblazen. Hij heeft morgen een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmood Abbas. Aan Palestijnse zijde bestaat nogal wat ongenoegen over het feit dat Trump nog niet duidelijk heeft gezegd voorstander te zijn van een tweestatenoplossing.

Vanmorgen heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillersin tegen journalisten gezegd dat Trump echt wil inzetten op vrede in het Midden-Oosten. Een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas samen is volgens Tillerson "voor later". Er zal met andere woorden nog moeten blijken in hoeverre het bezoek van Trump het vredesproces zal kunnen deblokkeren.