De Hillary Step is een steile, quasi verticale rotswand van ongeveer 12 meter hoog en de laatste hindernis op 8.790 meter die klimmers scheidt van het dak van de wereld. De formatie is vernoemd naar Sir Edmund Hillary, die in 1953 samen met een sherpa als eerste de Mount Everest overwon.

Het verdwijnen van de Hillary Step is mogelijk te wijten aan de aardbeving, die het Himalayagebied in Nepal twee jaar geleden trof. Er waren eerder al geruchten dat delen van de Hillary Step waren afgebrokkeld, maar door de eeuwige sneeuw was de exacte staat van de rotsen moeilijk te achterhalen. De Britse krant The Guardian kreeg echter foto's in handen van ervaren klimmer Tim Mosedale, die de berg al zes keer overwon. Daarop is te zien dat de Hillary Step deels is verdwenen.