Een ander bedrijf dat al wijze van grap begon met het "oogsten" van plattelandslucht is het Britse Aethaer. De stichter, Leo De Watts, begon zijn activiteiten als een manier om het bewustzijn over de luchtvervuiling - die moeilijk in statistieken te vatten is - te vergroten. Het geld dat hij verdient, investeert hij in de ontwikkeling van goedkope mondmaskers.

De belangrijkste mark van Aethaer is China, maar De Watts wil niets kwijt over verkoopcijfers. Hij kan ook om met de criticasters die hem beschuldigen van mensen hun welverdiend geld af te troggelen. "Uiteindelijk zijn wij een bedrijf dat propere lucht verkoopt aan mensen die het zich kunnen veroorloven, en mondmaskers aan wie dat niet kan".

Wat niet verrast is dat niet iedereen overtuigd is van het nut van de gebottelde lucht. "Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van de flessen met propere lucht een positief effect heeft op de gezondheid van mensen", zegt Shawn Aaron, de directeur van een Canadese onderzoeksgroep. "Propere lucht in bussen is een foefje en het weggooien van geld."