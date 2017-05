Het is hem ook opgevallen dat Trump bijzonder hard van leer trekt tegen Iran, dat volgens hem terreur faciliteert. "Het lijkt wel of de "as van het kwade" van George W. Bush terug is, met IS en Iran in een hoofdrol. En dat amper twee dagen nadat een hervormer de Iraanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen."

"Met Trump kiest Washington heel hard de zijde van de Saudi's", stelt hij vast. "Nochtans kan je er zeker van zijn dat veel landen die vandaag in Riyad aanwezig zijn helemaal niet zo op de Saudische lijn zitten." Debeuf noemt onder meer Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Koeweit, Soedan, en zelfs Egypte. "Vergeet niet dat de Iraanse sjah in Egypte begraven ligt."

"We hebben hier vooral gezien dat de relatie tussen de VS en Saudi-Arabië nieuw leven wordt ingeblazen, waardoor de positie van het Saudische koningshuis wordt versterkt", aldus Debeuf. Hij wijst erop dat er met name in Europa dezer dagen net heel wat kritiek op het regime in Saudi-Arabië bestaat.