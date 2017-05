Aartsbisschop Jean Zerbo (73) uit Bamako in Mali, aartsbisschop Jean Jos Omelia (71) uit Barcelona in Spanje, bisschop Anders Arborelius (67) uit Stockholm in Zweden, bisschop Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun (73) uit Pakse in Laos en bisschop Gregorio Rosa Chvez (74) uit San Salvador in El Salvador: die mannen mogen zich binnenkort kardinaal binnen de rooms-katholieke kerk noemen, zo heeft de paus vanmiddag bekendgemaakt.

Concreet zal hij hen op 28 juni tijdens een zogenoemd consistorie tot die status verheffen. Het is al het vierde consistorie van Franciscus sinds hij in 2013 paus werd. Telkens greep hij die vergadering aan om zijn steun uit te spreken voor de katholieke kerk in landen of gebieden waar die een minderheid vormt. Deze keer doet hij dat door kardinalen te benoemen uit Zweden, Mali en Laos waar andere religies domineren.

De vijf nieuwe kardinalen mogen desgevallend deelnemen aan een conclaaf om een nieuwe paus te kiezen gezien ze allen jonger dan 80 zijn. Van de 120 kardinalen die stemrecht hebben, zijn er nu al bijna 50 die door Franciscus zijn aangeduid. Hiermee heeft hij nu al zijn stempel gedrukt over de koers die de rooms-katholieke kerk na zijn vertrek of dood zal varen.