In zijn toespraak vooraf zei de Saudische koning Salman dat het de verantwoordelijkheid van alle islamitische landen is om verenigd te zijn tegen "de krachten van het kwade en het extremisme, waar die zich ook bevinden". "We zullen niet toegeeflijk zijn tegenover eender wie terrorisme financiert, eender hoe en op eender welke manier."

"Het Iraanse regime vertegenwoordigt de speerpunt van het globale terrorisme", aldus de koning. Hiermee gaat hij voorbij aan het feit dat terreurgroep IS zich beroept op de soennitische islam, en niet op de sjiitische islam van onder meer Iran.

Ook Trump haalde trouwens uit naar Iran, met name toen hij het had over de toestand in Syrië. Hij vindt dat alle landen ter wereld moeten samenwerken om een eind te maken aan de humanitaire crisis in Syrië. De Syrische president Assad heeft volgens hem misdaden tegen de mensheid gepleegd, met de steun van Iran.