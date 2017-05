De Elysium Star II mission: zo heet het nieuwe project van Elysium Space, een Amerikaans bedrijf dat een bijzondere bestemming belooft voor de as van overleden mensen. Wie dat wil, kan een kit bestellen en daarin een symbolische hoeveelheid as deponeren. Elysium Space stopt die as vervolgens met die van andere doden in een zogenoemde nanosatelliet die de Falcon 9-raket van het ruimtebedrijf SpaceX in een baan rond de aarde zal brengen. Dat gebeurt vanaf de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië.

Eenmaal in de ruimte zal de satelliet twee jaar baantjes rond de planeet trekken. Daarbij zal hij het volledige oppervlak van de aarde overvliegen. Die tocht zullen nabestaanden via een app op hun smartphone kunnen volgen. Nadien zal de stalliet de atmosfeer binnendringen en daar als een vallende ster aan de hemel opbranden.

Wanneer de raket precies opstijgt, is niet bekend. Wel zou dat ergens in de loop van volgend jaar zijn. Volgens Elysium Space hebben 100 mensen nu al een plek in de satelliet gereserveerd voor de as van een van hun overleden geliefden. Daar hangt een prijskaartje van 2.490 dollar of ruim 2.220 euro aan vast.

Als de missie succesvol blijkt, dan is dat een primeur. Twee jaar geleden probeerde Elysium Space al eens een satelliet met as in een baan rond de aarde te brengen, maar die poging mislukte.