Trump brengt in Saudi-Arabië "boodschap van vriendschap, hoop en liefde"

Zo stak de Amerikaanse president van wal in zijn langverwachte toespraak aan de Arabische leiders en de moslimwereld. "Onze visie is er één van vrede, veiligheid en welvaart voor deze regio en over heel de wereld."

