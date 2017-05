Voor de tweede keer in een week en de tiende keer dit jaar heeft Noord-Korea een raket afgevuurd. Dat beweert tenminste het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. De raket is in de namiddag lokale tijd afgevuurd in Pukchang in het westen van het streng communistische land. Vervolgens is ze 500 kilometer oostwaarts gevlogen om daar voor de kust in zee neer te komen.

Om wat voor raket het ging, staat niet vast. Zuid-Korea heeft het over een "niet-geïdentificeerd projectiel". Bij de test vorige week ging het nog om een nieuw soort raket die potentieel een grote kernkop kan dragen.

Afgelopen maandag drong de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties er bij Noord-Korea nog op aan om niet langer dergelijke tests uit te voeren. Dat het land dat toch doet, lokt internationaal dan ook boze reacties uit. Japan veroordeelt de test als een "duidelijke en onaanvaardbare schending" van de VN-resolutie. Het Witte Huis beweert dan weer dat de raket die vandaag is afgevuurd een kortere afstand kon overbruggen dan de drie vorige raketten die Noord-Korea heeft getest.