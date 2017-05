De Amerikaanse president zal de islamitische wereld straks oproepen om het extremisme en het terrorisme eensgezind te bestrijden. Dat blijkt uit een ontwerp van de speech die het persagentschap AP al kon inkijken. Trump zou de strijd voorstellen als een strijd tussen goed en kwaad en hij zou de Arabische leiders aansporen om de terroristen te verdrijven uit de heilige plaatsen van de moslims.

Tijdens zijn campagne haalde Trump vaak hard uit naar de islam. En toen hij pas president geworden was, probeerde hij mensen uit 6 islamitische landen te weren uit de VS. Er wordt niet verwacht dat hij het over democratie en mensenrechten zal hebben, de Arabieren houden er niet van wanneer de VS hen daarover de les leest. Trump wil vooral een betere samenwerking in de verf zetten en zal zijn toon dus allicht milderen.

De toespraak werd geschreven door adviseur Stephen Miller, de man die eerder ook mee schreef aan de tekst voor de immigratiestop voor een aantal landen. Hij werkte als student voor The Terrorisme Awareness project van het David Horowitz Freedom Center, een rechtse anti-islamorganisatie.

Waarnemers houden dus hun hart vast. Mocht Trump het opnieuw hebben over "radicaal islamitisch terrorisme", zoals hij in het verleden al deed, dan zou hij zijn toehoorders en moslims wereldwijd mogelijk opnieuw tegen zich in het harnas kunnen jagen. Trump heeft volgens waarnemers met deze toespraak dan ook weinig te winnen en veel te verliezen. "Wil hij toch iets bereiken, dan moet hij een subtiliteit en nuance aan de dag leggen die ik bij hem nog niet heb gezien", zegt William McCants van de denktank Brookings Institute aan Washington Post.

Intussen heeft Trump al individuele gesprekken achter de rug met de koningen van Saudi-Arabië, Bahrein en Qatar en met president al-Sisi van Egypte (foto hieronder). Al-Sisi noemde Trump een unieke persoonlijkheid die in staat is het onmogelijke te doen, wat Trump deze reactie ontlokte: "Daar ben ik het mee eens."