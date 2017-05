Op het hoofdkwartier van de CIA werd duidelijk dat China het Amerikaanse inlichtingennetwerk aan het ontmantelen was. Samen met de FBI werd een onderzoek gestart om het lek te onderzoeken, die operatie kreeg de codenaam Honey Badger (honingdas, een dier dat bekendstaat om zijn roofzucht en moed).

Het onderzoek concentreerde zich uiteindelijk op een voormalige CIA-medewerker, maar er was niet genoeg bewijs om hem aan te houden.

Volgens The New York Times is de CIA nog niet hersteld van het verlies. In 2013 werd er wel gestart met de opbouw van een nieuw netwerk, maar dat is in China erg moeilijk omdat de Chinese inlichtingendiensten erg efficiënt zijn.