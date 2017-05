In San Cristobal, de hoofdstad van de westelijke staat Tachira, kwamen er naar schatting zo'n 40.000 mensen protesteren. Ook daar was de sfeer gespannen en werden 2.600 militairen ingezet na een reeks plunderingen en aanvallen op leger en politie. De oppositie had vooraf aangekondigd dat het de grootste manifestatie zou worden, sinds de start van de protesten begin april.

Bij alle protesten samen vielen volgens de laatste cijfers van het parket al 47 doden. Volgens ngo Foro Penal vielen er daarnaast ook nog eens honderden gewonden, werden 2.200 mensen opgepakt en minstens 161 mensen opgesloten op bevel van de militaire rechtbank. De oppositie wijt de doden niet enkel aan het optreden van de ordediensten, maar ook aan het geweld van de "colectivos", burgergroeperingen die volgens haar door de regering bewapend worden. "Het was een moordpartij op de bevolking, maar ondanks alles, ondanks de repressie, is er meer verzet", zei oppositieleider Henrique Capriles bij de aanvang van het protest in Caracas.