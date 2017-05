Het soennitische Saudi-Arabië heeft het altijd al moeilijk gehad met de rol van het sjiitische Iran in het Midden-Oosten. Zo was er lang de dreiging dat Iran een eigen kernwapen zou ontwikkelen. Teheran steunt bovendien sjiitische milities in Syrië, Irak en Jemen.

De actieve inmenging van Saudi-Arabië in de Jemenitische burgeroorlog, waarbij het de sjiitische Houthi's bombardeert, moet in dat kader gezien worden. In Syrië steunt Saudi-Arabië waarschijnlijk soennitische rebellen, maar er is geen bewijs dat het hulp zou leveren aan IS. Het land maakt zelfs deel uit van de internationale coalitie tegen IS.

Het feit dat de nieuwe Amerikaanse president Trump een veel hardere houding aanneemt tegenover Iran, klinkt de Saudi's dan ook zoet in de oren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson deed vandaag nog een oproep aan de herkozen Iraanse president Rouhani om het "Iraanse netwerk voor steun aan het terrorisme af te bouwen". Heel wat anders dus dan president Obama die met Iran een akkoord onderhandelde over toezicht op het kernprogramma van Teheran.