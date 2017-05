Hill overleefde de oorlog en keerde nadien naar huis terug. Uit schaamte durfde hij zijn moeder niet op te biechten dat hij haar armband was kwijtgespeeld. 73 jaar later hoeft hij zich niet langer te generen want sinds kort heeft hij het kleinood terug in handen.

In april jongstleden dook de armband plots op in de berm naast een veld in Hiesville, een dorp in Normandië. De lokale historicus Mathieu Delamotte schoot hierop in actie in de hoop de rechtmatige eigenaar te vinden. "In de armband waren twee inscripties gegraveerd: de naam John E. Hill en het immatriculatienummer 12141290", vertelt hij aan La Presse de la Manche. "Na een zoektocht op het internet kreeg ik de hulp van een bibliothecaris in de VS die hem wist op te sporen. Hij bleek nog in leven, ongelooflijk!"

Niet lang daarna spraken Delamotte en de inmiddels 93-jarige Hill elkaar via Skype. Recent heeft de historicus de armband met een speciale levering richting de veteraan gestuurd samen met enkele typische koekjes uit Sainte-Mère-Eglise. "Hij heeft het pakket goed ontvangen", zegt Delamotte. "Ik heb hem ook enkele vragen gesteld over zijn parcours en zijn regiment want het was moeilijk die via de webcam te stellen. Ik hoop dat hij binnenkort antwoordt."