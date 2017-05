Hoe dan ook zal Sylvie Goulard een belangrijke rol spelen in de Europese defensie, want na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Unie zal Frankrijk de enige kernmacht van de EU zijn. Goulard is overigens niet de eerste vrouw die aan het hoofd van het Franse leger komt: van 2002 tot 2007 was Michèle Alliot-Marie al minister van Defensie onder president Chirac.

Indira Gandhi werd in 1975 de eerste vrouw op defensie van een belangrijk land, in India. In de Europese Unie verzette Elisabeth Rehn de bakens in 1990, toen ze minister van Defensie van Finland werd.

Maar eigenlijk was het de "Iron Lady" die in 1986 de bakens verzette tijdens een bezoek aan Britse troepen in West-Duitsland. Premier Margaret Thatcher zette haar stoerheid op haar eigen unieke manier in de verf door in een tank over de heide te zoeven.