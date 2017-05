Enkele uren na zijn aankomst in Riyad begonnen Trump en Salman aan hun officiële besprekingen. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn de strijd tegen moslimterrorisme,- waarbij Washington meer verwacht van Riyad, en de manier waarop het regime in Iran moet worden aangepakt, waarbij Riyad een strengere houding van Washington verwacht. Het sjiitische regime in Teheran wordt in Riyad beschouwd als een bedreiging.

Naast het aanhalen van de relaties tussen de twee landen stond ook een wapendeal ter waarde van maar liefst 110 miljard dollar op de agenda. Het gaat onder meer om een raketschild, oorlogsschepen, pantservoertuigen en munitie. Daarnaast zouden er in Saudi-Arabië 150 Blackhawk-helikopters worden geassembleerd, wat op zichzelf al goed is voor 6 miljard dollar en 450 arbeidsplaatsen in Saudi-Arabië.

Lees verder onder de foto