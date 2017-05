Qatar toont vernieuwde voetbaltempel voor WK voetbal

In de hoofdstad van Qatar is het vernieuwde voetbalstadion geopend. Het Khalifa International Stadium is verbouwd voor het WK voetbal van 2022. Er kunnen nu 40 000 toeschouwers zitten en er is een modern koelingssysteem. En dat is geen overbodige luxe.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Qatar toont vernieuwde voetbaltempel voor WK voetbal

In de hoofdstad van Qatar is het vernieuwde voetbalstadion geopend. Het Khalifa International Stadium is verbouwd voor het WK voetbal van 2022. Er kunnen nu 40 000 toeschouwers zitten en er is een modern koelingssysteem. En dat is geen overbodige luxe.