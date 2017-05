"Ik heb net het hoofd van de FBI ontslagen. Hij was gestoord, een echte gek ('a real nut job'). Ik stond onder grote druk door Rusland, maar dat is nu weggenomen." Dat zou Trump gezegd hebben aan Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, en Sergej Kislyak, de Russische ambassadeur in de VS. "Ik word niet onderzocht", voegde hij er nog aan toe (wat wél het geval is).

De uitspraak doet uitschijnen dat voor Trump het Rusland-onderzoek wel degelijk de aanleiding was om Comey te ontslaan, iets dat het Witte Huis ontkent, maar wat door velen wel wordt gezien als de echte reden.

Lavrov en Kislyak waren vorige week woensdag te gast in het Witte Huis, de dag nadat Trump Comey had ontslagen. De ontmoeting werd druk besproken in de Amerikaanse pers nadat The Washington Post had uitgebracht dat Trump gevoelige informatie over terreurplannen van IS had besproken met de Russen. De informatie kwam van de Israëli's en die hadden expliciet gevraagd om het niet verder te delen.

De opmerkelijke uitspraak over Comey staat volgens The New York Times in de officiële notities die opgetekend zijn tijdens het gesprek in het Oval Office. Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, ontkent het verhaal niet. "Het echte verhaal is dat onze nationale veiligheid ondermijnd wordt door het lekken van private en geheime informatie", aldus Spicer.