Deze zaak is trouwens niet het eerste schandaal rond de politicus. In 2011 nam hij ontslag uit het Congres nadat hij per ongeluk een expliciete naaktfoto van zichzelf had getweet, in plaats van die naar een fan te sturen zoals hij van plan was. Hij beweerde aanvankelijk dat zijn profiel gehackt was, maar gaf later toe dat hij de foto had getweet en dat hij naar minstens zes andere vrouwen misplaatste berichten had gestuurd.

In 2013 probeerde Weiner zijn carrière weer uit het slop te halen door zich kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van New York. Maar nieuwe onthullingen over seksueel getinte online berichten deden hem opnieuw de das om. Ook zijn huwelijk bleek niet bestand tegen alle onthullingen. In augustus vorig jaar scheidde het koppel.