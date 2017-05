De Australische journalist Julian Assange richtte in 2006 de klokkenluiderswebsite WikiLeaks op. Klokkenluiders werkzaam bij de overheid of bedrijven kregen met de website de kans om anoniem gevoelige informatie wereldkundig te maken, om zo mistoestanden aan de kaak te stellen.

Een van de bekendste lekken tot nog toe is een video onder de naam Collateral Murder, die in 2010 op de website verscheen. Daarop is te zien dat twaalf Iraakse burgers, onder wie twee medewerkers van het persagentschap Reuters, in 2007 om het leven kwamen bij een Amerikaanse helikopteraanval. Een geheime bron lekte de video naar WikiLeaks. De inlichtingenanalist Chelsea Manning - voorheen Bradley Edward Manning - wordt verantwoordelijk geacht voor het lek en krijgt een een celstraf van 35 jaar. Manning werd recent vervroegd vrijgelaten.

Sinds het lek van de video wordt Assange zelf gezocht door de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Manning wordt er ook van verdacht in dat zelfde jaar tienduizenden documenten over de oorlog in Afghanistan aan WikiLeaks gelekt te hebben. Later dat jaar publiceert WikiLeaks nog eens duizenden documenten over de oorlog in Irak. In beide gevallen kregen enkele grote media zoals The New York Times en Le Monde vooraf inzage in een deel van de documenten.

Vorig jaar kwam WikiLeaks nog in het nieuws toen e-mails van het campagneteam van Hillary Clinton openbaar waren gemaakt. Volgens sommigen zou WikiLeaks die e-mails via Russische bronnen hebben verkregen. Eerder vorig jaar had WikiLeaks al duizenden e-mails van Clinton gepubliceerd, geschreven toen ze minister van Buitenlandse Zaken was.